Madagascar : Les secrets de la vente sur Facebook partagés par une association à Madagascar.

En effet, Les personnes qui se lancent dans la vente en ligne deviennent de plus en plus nombreuses, mais les formations sur cela est quasi-inexistante ou trop chère. De ce fait, l’atelier du 4 décembre a été surtout orienté vers les stratégies et les secrets nécessaires pour mener à bien sa vente en ligne sur Facebook. Le président de l’association a saisi cette opportunité pour présenter les généralités, ainsi que les objectifs de Social Media Watchdog Madagascar. Grosso modo, vendre en ligne ne signifie pas tout simplement lancer un produit, mais surtout enrichir, alimenter la page et entretenir une relation, dans le but de la rendre unique et attrayante.