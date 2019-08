Brèves Madagascar Madagascar: Les travaux et infrastructures pour accueillir la messe dirigée par le Pape terminés à 99%.

Lors de la visite de la délégation précurseur de l’arrivée du Pape François à Madagascar, le terrain à Soamandrakizay est en cours de finalisation. A seulement 10 jours de l’arrivée du Pape, la grande île semble être bien prête pour ce grand événement.

Sur une superficie pouvant atteindre les 70 hectares, plus de 8 millions de fidèles chrétiens, catholiques ou non, seront attendus pour la messe de célébration. D’une autre part, des mesures spéciales pour une circulation plus fluide. Le Pape est prévu rester deux jours à Madagascar et tous les préparatifs, tant en termes de décoration qu’en sécurité sont en cours de finalisation. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar