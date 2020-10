Madagascar : Les violences sur mineures prennent de l'ampleur

Plus d'une centaine de cas ont été enregistrés pour cette région même, depuis le début de l'année. L'Union des Nations Unies pour l'Enfance (Unicef) a annoncé 112 cas pour la région d'Anosy. La prise en charge de ces mineures est considérée primordiale. Le Centre Vonjy, un centre assurant cette fonction à Tolagnaro a pris en charge plus d'une vingtaine de ces cas, en les aidant au niveau psychologique, médical et surtout judiciaire.