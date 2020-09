Brèves Madagascar Madagascar : Les vols spéciaux depuis Antananarivo pour Paris - annulés

La compagnie aérienne Air Madagascar a dernièrement annoncé l'organisation des vols spéciaux pour la liaison la plus fréquentée actuellement, Antananarivo-Paris. Le programme a déjà été établi : trois vols par semaine, dont deux par Air Madagascar, en passant par Marseille et un par Air France, sous l'autorisation des autorités malgaches correspondantes.

Pourtant, ce 27 septembre, Air Madagascar a annoncé l'annulation de ces vols spéciaux. Aucun transport ne sera réalisé par la compagnie aérienne, jusqu'à nouvelle ordre. Cette annulation est due, selon les informations à une note de l'aviation civile française stipulant que les vols d’Air Madagascar au départ d’Antananarivo ne pourront plus prendre de passagers jusqu’à nouvel ordre. Air Madagascar est « à la recherche de solutions » afin de résoudre le problème a-t-elle affirmé. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar