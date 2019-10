Brèves Madagascar Madagascar : Limogeage de Ministre de l’Energie de l’Eau et des Hydrocarbures

Face aux problèmes survenus la semaine dernière sur la crise du carburant, le Ministre de l’Energie, de l’Eau et des hydrocarbures a été limogé, Vonjy Andriamanga. En effet, face à la crise de carburant, le retour du délestage et les problèmes en approvisionnement d’eau dans presque toute la ville.

Le Ministre des Postes, des Télécommunications et du développement numérique assurera cette fonction jusqu’à une novelle nomination. D’une autre part, le Directeur Général de l’Office Malgache des Hydrocarbure, Laurent Rajaonarivelo, a déposé, ce 30 Octobre sa lettre de démission auprès du Conseil d’Administration de cette entité. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar