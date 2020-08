Brèves Madagascar Madagascar : Madagascar a reçu une aide de l'agence française du développement (AFD)

La crise sanitaire se maintient à Madagascar. Plus de 4 mois maintenant que le pays est en état d'urgence, entraînant plusieurs conséquences autant sanitaire qu'économique. L'économie est l'un des principaux secteurs impactés par cette crise.

L'agence française du développement ( AFD) a décidé, en conséquent, d'octroyer une aide financière pour Madagascar. L'objectif est de soutenir le pays, pour faire face à cette crise économique et sanitaire, afin les personnes les plus vulnérables puissent, elles aussi, être soutenue. La somme est de 15 000 000 d'euros, les signatures ont été faites lors de la journée d'hier avec le gouvernement et les représentants de l'AFD. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar