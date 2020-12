Brèves Madagascar Madagascar : Madagascar accueillera le prochain Jeux des Iles

La prochaine édition des Jeux des Iles de l’Océan Indien (JIOI) est prévue pour l’année 2023 prochain. Cette 11eme édition devait se dérouler aux Maldives, jusqu’à ce que ce dernier s’est retiré à deux ans et demi de la compétition.

Madagascar a demandé de devenir le nouvel organisateur de ce prochain JIOI et après la réunion du Comité Internationale des Jeux (CIJ) et quatre voix ce dimanche 06 décembre dernier, la demande a été approuvée. La grande ile accueillera les JIOI pour la troisième fois, dont la première était en 1990 et la deuxième en 2007. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar