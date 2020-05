Brèves Madagascar Madagascar : Madagascar reçoit un don de la part de la da Fondation Coca-Cola et de la Star

Madagascar, comme tout autres pays du monde, traverse actuellement une crise au niveau sanitaire. Cela fait moins de deux moi déjà que l'épidémie du Coronavirus est arrivée à Madagascar et le pays compte actuellement 192 cas confirmé, dont 107 guéris.

Mais le Coronavirus, étant bien un problème important qu'il soit, n'est pas le seul engagement avec lequel le milieu sanitaire a à faire. De ce fait, le ministère de la santé publique a signé un partenariat, avec la Star et la Fondation Coca-Cola. Ces derniers ont apporté leur contribution en offrant des matériaux, pour le secteur de la santé mère et enfant, d'une valeur de 300 000 USD. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar