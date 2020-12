Brèves Madagascar Madagascar : Malnutrition – les Etats-Unis d’Amérique vient en aide à la population du Sud

La malnutrition sévit dans les régions d’Androy et d’Antsimo Andrefana, depuis plusieurs mois maintenant. Plusieurs initiatives ont été déjà prises par le gouvernement, les nations unies, et les organisations non gouvernementales, afin de venir en aide à la population du Sud de Madagascar.

Les Etats-Unis d’Amérique prennent part à cette aide en octroyant une somme de 10 000 000 de dollars américains pour financer deux projets visant l’amélioration de la situation alimentaire dans le Sud. Plus de 200 000 personnes pourront bénéficier de cette amélioration par le biais de deux projets de 45 000 000 de dollars chacun. Les autorités malgaches collaboreront avec l’Adventist development and relief agency (Adra) et le Catholic relief service (Crs). Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar