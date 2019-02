Brèves Madagascar Madagascar : Manifestation des étudiants à Vontovorona pour multiples raisons.

Grève estudiantine : Les étudiants dans les universités publiques à Madagascar en font presque chaque année qui engendre des retards au niveau de l’année universitaire voir une année blanche. Souvent les causes des grèves sont les bourses non-payées. A Vontovorona, c’est l’énième grève des étudiants de l’Université Polytechnique qui se tient depuis quelques jours.

Les étudiants revendiquent la réhabilitation des zones pédagogiques, leurs cités plus les WC et les douches. Les étudiants d’affirmer, qu’ils vivent complètement dans l’insalubrité. En outre, les futurs polytechniciens demandent à ce qu’on leur offre une connexion disponible pour tout le monde. Ils demandent également à ce que l’Etat revoit le montant de la bourse avec la cherté de la vie. Enfin, ils veulent également que les loyers soient baissés.



Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar