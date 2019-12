Brèves Madagascar Madagascar : Maroantsetra a passé la fête de la nativité sous les eaux

Des pluies abondantes ont provoqué l'inondation de Maroantsetra et ses alentours. En effet, la météo a déjà affirmé qu’un minimum dépressionnaire au large de Sambava était prévu apporter des fortes pluies sur le Nord et le Centre Est de Madagascar.



Ainsi, Maroantsetra a passé la fête de Noël sous les eaux. Plusieurs quartiers ont été inondés. Le plus triste, cette inondation a engendré une perte humaine à Andrangazaha dans la commune d’Ankofabe. En outre, depuis le 24 Décembre, c’est le black-out total, en effet, les fortes pluies ont engendré une coupure générale de l’électricité et les réseaux de télécommunications sont également affectés. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar