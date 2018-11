Brèves Madagascar Madagascar : Mbola Rajaonah apporte sa version des faits

Mbola Rajaonah a fait un démenti, hier, sur le plateau de l'Az Radio Télévision, à propos de tout ce qui se dit dans les medias sur lui (Piratage, Kidnapping… ) . Dans son discours, il a insisté sur le fait qu'il n'y aucun différend entre lui et ses présumés "ennemis" tout en mentionnant le candidat numéro treize à la course présidentielle malgache 2018. Il a alors appelé le BIANCO (Bureau Indépendant Anti-Corruption) à l'impartialité dans l'exercice de ses fonctions concernant ce cas.

En tant qu'entrepreneur, son objectif est d'instaurer la stabilité politique et économique, ajoute-t-il. Il n'a pas l'intention de s'expatrier même si les poursuites contre lui continuent. En ce qui concerne Madagasikara Tafaray, c'est juste une passion pour lui d'aider les autres. Rappelons que domicile a fait l’objet d’une perquisition la semaine dernière. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar