Madagascar : Menace de grève des enseignants chercheurs de l'université d'Antananarivo.

Le 8 Octobre, les membres du Syndicat des enseignants chercheurs et des chercheurs enseignants, section Antananarivo demandent la reprise des négociations sur leurs revendications. En vue des événements associés au baccalauréat, le SECES donne deux semaines de plus à l’Etat et au gouvernement pour résoudre au plus vite leurs problèmes. Autrement, ils procèderont à une grève générale et une suspension inconditionnelle de l’enseignement.

Notons que selon le Président du syndicat, pour la section Antananarivo, plusieurs de leurs demandes n’ont pas été considérées lors des dernières négociations avec le Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Une partie de leurs revendications a juste été traitée et acceptée. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar