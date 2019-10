Brèves Madagascar Madagascar : Menace de grève et barrage des routes par les habitants de Faravohitra.

Cela fait plusieurs mois que les habitants de Faravohitra souffrent de pénurie d’eau. En effet, ils doivent attendre jusqu’à minuit pour pouvoir remplir leurs réservoirs d’eau pour une utilisation du lendemain. Les habitants se sont plaints de la longévité de cette situation et réclament une résolution immédiate.

Ainsi, ils donnent un ultimatum de 72 heures à la JIRAMA pour que l’approvisionnement en eau revienne normalement. Selon encore l’explication de l’un des habitants, malgré la coupure, le montant de la facture reste inchangé. D’après eux, la JIRAMA méprend parfaitement leur cas d’autant plus que cela fait des mois qu’ils demandent des explications. Ils menacent de barrer les routes qui mènent à Faravohitra. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar