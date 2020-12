Brèves Madagascar Madagascar : Météo – La dépression tropicale Chalane quitte Madagascar et semble se diriger vers la Mozambique

La tempête tropicale modérée Chalane a commencé à toucher la terre de Madagascar la nuit du samedi 26 décembre dernier, depuis la partie Sud de Fénerive Est, avec des rafales d’environ 50 km à l’heure. La région Est a été caractérisée par des pluies abondantes et des montées d’eau, mais aussi des coupures de courant.

Avec une vitesse des rafales atténuée, Chalane est devenue une dépression tropicale en quittant Madagascar ce matin du lundi 28 décembre 2020 vers le canal de Mozambique. Cette dernière semble se diriger vers la Mozambique, et risquerait de s’accroitre en force dans les prochaines heures, selon certaines sources. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar