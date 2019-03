Brèves Madagascar Madagascar : Mise en place d’une rubrique dans le site web de la présidence permettant une relation directe entre les Malgaches et leur Président.

Le 02 Mars dernier, la Présidence a procédé à la publication et la mise en place d’une nouvelle rubrique sur son site web. Cette dernière va permettre une relation directe entre le Président Andry Rajoelina et ses compatriotes. Cette politique a été mise en place afin de faciliter une communication avec le Président de la République. Toutefois, ce site est modéré afin de filtrer les messages envoyés au Président et pour éviter les répétitions ainsi que les contenus diffamatoires ou les propos déplacés.

Cette initiative est louable selon les intéressés. Seulement, il faut aussi considérer la grande majorité de la population qui n’est pas connectée sur internet. En plus de cette rubrique sur son site web, pourquoi ne pas continuer de faire comme son prédécesseur Hery Rajaonarimampianina qui avait initié avec le Fotoam-bita ? additionné une diffusion à la radio, plus accessible. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar