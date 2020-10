Brèves Madagascar Madagascar : Mois d'octobre - Réouverture du secteur touristique à Nosy Be

Après des long mois de pause, l'île de Nosy Be peut maintenir recevoir des touristes. Le président de la République Andry Rajoelina a déjà prévu cette réouverture depuis plusieurs mois. Les mesures sont, par contre, strictes, pour la prévention contre les cas importés de coronavirus.

Plusieurs compagnies aériennes ont obtenus l'autorisation pour atterrir à Nosy Be, à l'occasion de cette nouvelle saison touristique. Celles-ci arriveront à partir du mois de novembre, dont la compagnie Sud- Africaine Airlink, l'Air Austral et Néons. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar