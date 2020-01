Brèves Madagascar Madagascar : Naina Andriatsitohaina à la tête de la ville d’Antananarivo

Les tentatives du parti Tiako Madagasikara et leurs plaintes n’ont pas pu empêcher Naina Andriatsitohaina d’accéder aux commandes la ville d’Antananarivo. Les résultats officiels ont été rendus aujourd’hui au tribunal administratif d’Anosy. Le businessman de dire qu’il a hâte d’apporter sa contribution pour le développement de la capitale de Madagascar et qu’il attend avec impatience la passation de pouvoir.

Seul le gagnant et Baba Rakotoarisoa alias Gangstabab, un autre candidat, étaient présents lors de cette proclamation officielle des résultats. Tous les deux affirment être satisfaits des résultats. Concernant les conseillers, les 55 conseillers ont été élus dont 25 issu du parti TIM, 25 issu le parti du pouvoir IRK et 5 sont des candidats indépendants. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar