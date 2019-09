Brèves Madagascar Madagascar : Naina Andriatsitohaina candidat à la mairie d’Antananarivo pour l’IRD.

Le 12 Septembre 2019, la date de clôture des dépôts de candidatures pour les prochaines élections communales et municipales, les deux grands partis politiques à Madagascar de l’actuel Président de la République Andry Rajoelina et de celui qu’il a évincé au pouvoir en 2009 et battu aux élections présidentielle en 2018 ont dévoilé leurs candidats pour être à la tête de la ville d’Antananarivo. Pour l’IRD, partisan du pouvoir actuel, c’est l’actuel Ministre des affaires étrangères Naina Andriantsitohaina qui a annoncé sa candidature en présence des entrepreneurs, à l’instar de Mamy Ravatomanga, ainsi que des membres du parti IRD au PK0 Soarano. Naina Andriantsitohaina de dire qu’il va lutter contre la corruption, la pollution, le ramassage d’ordures…avec son programme nommé veloranon’iarivo

De l’autre côté, pour le TIM, Marc Ravalomanana ne briguera pas une place à la tête de la ville des milles et a proposé Tahiry Randriamasinoro pour être candidat. En effet, pour le TIM, un technicien comme lui est le candidat idéal pour relever le défi pour faire développer la Commune Urbaine d’Antananarivo. Ce dernier est un technicien sortant de l’Ecole Nationale d’Administration de Madagascar. Antananarivo sera encore le théâtre d’une rivalité entre les deux personnalités Ravalomanana et Rajoelina. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar