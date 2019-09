Brèves Madagascar Madagascar : Nicolas Dupuis poursuit son aventure avec les Bareas.

La Fédération Malgache de FootBall a prolongé le contrat du sélectionneur français Nicolas Dupuis. Celui qui a amené Madagascar pour la première fois à la CAN et la qualifié en quart de finale obtient aussi un nouveau poste : Directeur Technique national en charge de l’équipe nationale A.

Ainsi, il se chargera de la sélection des équipes A selon le nouveau Président de la fédération, Raoul Harizaka. En effet, la sélection de ces équipes A débutera le 5 Octobre prochain. Selon Nicolas Dupuis, il usera de toutes ses capacités pour faire du football malagasy beaucoup plus professionnel qu’auparavant. Pour le moment, il travaille le contrat en question pour fixer les techniques qu’il usera durant la prochaine saison et surtout pour les compétitions internationales. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar