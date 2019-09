Brèves Madagascar Madagascar : Nomination des gouverneurs régionaux.

Lors du conseil des Ministres du 25 Septembre, les 11 gouverneurs ont été nommés et répartis dans les régions respectives. La plupart de ces gouverneurs sont de célèbres personnalités politiques et proches de l’actuel Président Andry Rajoelina. Parmi ces personnes, nous pouvons citer l’ancien sénateur Lylison De René qui a été affecté dans la région Anosy ou encore Rasoamaromaka Herilalaniaina pour Analamanga.

Un analyste politique a affirmé que la fonction du gouverneur est la même qu’un chef de région. Le gouverneur reçoit un budget plus important qu’un chef de région. Toutefois, le parti TIM tient son avis sur le fait que cette nomination ne respecte pas la constitution en vigueur. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar