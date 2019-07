Madagascar : Nomination du nouveau Directeur général du BIANCO.

Doté d’un long parcours professionnels et un curriculum vitae bien costaud, son profil correspond le plus aux attentes de cette institution. Il a poursuivi des études en droits pour finir en étant juriste. Il est également un gendarme de profession, ce qui lui qualifie en mieux pour le poste. Son intégrité et sa probité ainsi que sa franchise font de lui la meilleure personne vue la difficulté de sa fonction future.