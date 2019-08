Brèves Madagascar Madagascar: Note de convocation pour les électeurs dans tous les fokontany.

A deux mois de la tenue des élections communales et municipales de Novembre prochain, la Commission Électorale Nationale Indépendante invite chaque électeur de vérifier leurs noms aux bureaux des fokontany. La CENI a remis la liste électorale au niveau de chaque fokontany pour que chacun puisse vérifier si son nom y est présent.

Ceci a pour but de faciliter et d’accélérer les élections lors du jour J. Jusqu’à ce jour, aucun électeur n’a consulté la liste, d’où la convocation de la CENI. Cependant, une modification a été apportée à la liste pour supprimer les doublons. Notons qu’aucun nom a été ajouté sur la liste avant le renouvellement vers la fin de l’année 2019. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar