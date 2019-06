Brèves Madagascar Madagascar: Nouveaux horaires sur la circulation des charrettes à mains et pousses-pousses dans la capitale.

Le 31 Mai 2019, le Préfet ainsi que la Commune Urbaine d’Antananarivo ont publié les nouveaux règlements sur la circulation des charrettes à mains et pousses-pousses. A compter du lundi 3 Juin prochain, les charrettes ne peuvent circuler qu’entre 10 à 12 heures et entre 14 et 16 heures.

Ceci a pour but de limiter les encombrements durant les heures de pointe. En plus des nouveaux horaires, les charrettes ne peuvent plus traverser les rues à pente montante. Parmi ces endroits interdits, nous pouvons citer Ambohidahy, Antanimena, Ankadifotsy ou encore Ankadilalana. Désormais, le poids maximal que peut transporter une charrette ne doit plus excéder les 1500 kg. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar