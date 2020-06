Brèves Madagascar Madagascar : Orange Madagascar offre des équipements de protection pour les responsables en première ligne face au Coronavirus

La situation des responsables sanitaires à Madagascar n’est pas à cacher. Les personnels de la santé, qui sont en première ligne dans ce combat contre l’épidémie du Coronavirus, sont dans de situations délicates. Le manque d’équipement de protection a toujours fait partie des problèmes majeurs rencontrés dans le secteur, mais devient plus important encore en ce moment de crise sanitaire.

A l’occasion, Orange Madagascar fait un don d’équipement sanitaire pour le Centre de Commandement Opérationnel du Covid- 19 (CCO-Covid-19). La remise des dons s’est faite le mardi 16 juin 2020, contenant des surchaussures, des visières, des calots, des gants et des masques de protection pour les centres hospitaliers de Tamatave et Antananarivo. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar