Madagascar : Ordures à Antananarivo, le maire rappelle à l'ordre le SAMVA

Un point de presse s’est tenu lundi durant lequel le maire, Lalao Ravalomanana, interpelle le SAMVA sur la situation des ordures dans la capitale. En effet, les bennes à ordures sont à ras bord depuis un certain temps. Le maire insiste sur le fait que le SAMVA est le principal responsable des ramassages de ces ordures. Si auparavant, l’organisme dit responsable était lié à la Commune urbaine d’Antananarivo, actuellement il est rattaché au Ministère de l’eau. Cette interpellation se trouve être donc en faveur de la population, puisque la mairie ne s’occupe plus de ce domaine.

D’après les discussions faites avec le ministre concerné, le blocage se trouve au niveau administratif. Le Directeur Général de la SAMVA et le responsable auprès de la mairie se sont ensuite adressés aux journalistes. Selon le dire du Directeur Général de la SAMVA, Rakotoarivony William, le manque de camion-benne au niveau de la SAMVA cause cet entassement des ordures dans la capitale. C’est au mois d’octobre dernier que le problème s’est résolu grâce au partenariat entre le CNM et le SAMVA. Ces responsables ont assuré que dès qu’ils ont les camions-bennes en leur disponibilité, le ramassage des ordures se fera immédiatement. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar