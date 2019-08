Brèves Madagascar Madagascar: Participation de Andry Rajoelina au 39ème sommet de la SADC.

Durant le 39ème sommet de la Southern African Development Community, qui lieu à Dar es Salm le 17 et 18 Août 2019, Andry Rajoelina a siégé parmi les chefs d’Etat élus de manière démocratique. Pendant le sommet, il a eu droit à un discours pendant lequel il a présenté sa bonne volonté pour une Afrique prospère et émergente.

Il a affirmé être prêt pour collaborer avec la SADC malgré les circonstances éloignant Madagascar de la SADC lors de la transition. Le thème de ce sommet s’est concentré sur l’environnement propice aux commerces. Selon les dires de Andry Rajoelina, la SADC ne devrait plus être uniquement une institution. Elle devrait être une valeur ajoutée pour l’économie de chaque pays membre afin d’avoir une croissance économique individuelle. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar