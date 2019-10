Brèves Madagascar Madagascar : Pénurie du carburant dans la capitale.

Depuis weekend dernier, les automobilistes et motards se sont plaints d’une pénurie de carburant à Antananarivo. Selon les explications des responsables, ce n’était qu’une rumeur. Puis, presque toutes les stations d’essence ont manqué d’un produit spécifique, l’essence sans plomb. Actuellement, bon nombre des stations sises dans la capitale n’ont plus de carburant fermé.

Les automobilistes s’empressent alors de se diriger vers les quelques stations encore ouvertes. Ceci a causé plusieurs bouchons et de très longs embouteillages, notamment l’axe RN1. Le Ministre de l’eau, de l’énergie et des hydrocarbures ainsi que le Président de l’Office Malagasy des hydrocarbures demandent alors aux utilisateurs de n’acheter que la quantité dont ils ont l’habitude d’acheter. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar