Brèves Madagascar Madagascar : Plus aucun cas actif de Coronavirus à Fianarantsoa

La ville de Fianarantsoa a fait partie des premières villes affectées par le Coronavirus à Madagascar. Néanmoins, la propagation a été plus ou moins lente car jusqu’à présent, seulement neuf cas de positif ont été enregistré. Avec zéro décès, les guérisons sont actuellement au nombre de neuf, c’est-à-dire que tous les malades du coronavirus de la ville de Fianarantsoa sont actuellement guéris.

Par ailleurs, les nouveaux tests effectués n'ont enregistrés aucun nouveau cas positifs. De ce fait, après la guérison du dernier malade, Fianarantsoa n'a plus aucun cas actif de Coronavirus. Les hôpitaux restent, tout de même, prêts à agir en cas de nouveaux cas selon la porte-parole du centre de commandement opérationnel du Covid-19, Professeur Hanta Danielle Vololontiana.