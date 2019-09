Brèves Madagascar Madagascar : Plus d’un millier de malades après la sainte messe dirigée par le Pape à Soamandrakizay.

Le dimanche 8 Septembre dernier, suite au mauvais temps, plusieurs personnes sont tombées malades à Soamandrakizay. En effet, 1356 malades ont été recensés. Parmi eux, 15 ont été emmenés directement aux urgences et directement hospitalisés. Le Samedi, plusieurs n’ont pu supporter le froid.

Pour le cas du jour de Dimanche, lors de la sainte messe, des tempêtes de poussières ont fait ravage. Il y en a d’autres qui n’ont pas supporté la foule et ont eu du mal à respirer normalement. Néanmoins, les responsables sanitaires ont réussi à gérer les malades et à prendre soin de tout un chacun. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar