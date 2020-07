Brèves Madagascar Madagascar : Plus de 700 comoriens bloqués à Madagascar

Plus de 700 comoriens sont bloqués à Madagascar et n'ont pas pu rentrer à cause de la fermeture des vols aériennes. Les Comores avait, néanmoins, prévu un rapatriement. Mais dû à un « contre temps», ce rapatriement n'a pas pu être réalisé.

En effet, le vol qui devait effectuer le rapatriement n'a pas pu avoir les documents nécessaires à temps, ce qui a poussé l'Ambassade des Comores à annoncer l'annulation du vol. Les personnes, ayant déjà réservé seront, bien sûr, remboursées, a affirmé également l'Ambassade. Un prochain vol est organisé, avec, peut-être, une autre compagnie aérienne. En effet, celle qui a eu le marché de rapatriement déplore qu’on veuille à tout prix couper leurs ailes et on leur mets souvent des battons dans les roues. Selon toujours cette compagnie, c’est la raison pour laquelle, le rapatriement n’a pas eu lieu. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar