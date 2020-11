Brèves Madagascar Madagascar : Plus de 80 nouveaux cas de coronavirus lors de cette dernière semaine

Madagascar n’est, actuellement, plus en état d’urgence sanitaire. La situation semble s’améliorer au pays, par rapport à il y a trois mois. Madagascar compte plus de 17 000 cas confirmé, depuis le premier cas enregistré jusqu’à aujourd’hui.

Cette dernière semaine, les statistiques hebdomadaires ont révélés 87 nouveaux cas et un nouveau décès. Le nombre de guéris est monté à plus de 70, donnant un nombre de 16 592 guéris à Madagascar depuis le début de l’épidémie. Plus de 400 personnes sont encore en traitement. La vigilance est toujours demandée, face à cette épidémie. Les différents modes de protection tels que le port de cache bouche ou encore les gestes barrières restent fortement recommandés. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar