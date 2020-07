Brèves Madagascar Madagascar : Plus de six cent cas confirmés de coronavirus le mercredi 22 juillet

Madagascar a atteint un nouveau record, au niveau des nombres des personnes infectés par le coronavirus. Ce mercredi 22 juillet, le professeur Vololontiana Hanta Marie Danielle a annoncé six cent quatorze nouveau cas, dont plus de cinq cent localisés à Antananarivo.

Plus de 6000 cas, sur 7540 enregistrés depuis me début de la propagation de l'épidémie le 22 mars 2020, se situent à Antananarivo. La capitale est aujourd'hui le foyer de cette épidémie à Madagascar. En deuxième place l'Antsinanana qui compte 855 cas, bien que l'épidémie se soit déjà atténuée dans cette région. Plus de quatre mille patients ont déjà été guéries. La grande île déplore actuellement 69 décès.