Madagascar : Polémique autour des achats ou de don obtenu par le CCOC

Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation Tianarivelo Razafimahefa fait l'objet d'une polémique sur les réseaux sociaux. Une facture, suite a un achat de matériels informatiques, d'une valeur de plus de 200 000 000 d'Ariary, comportant la signature du ministre de l'intérieur et président du centre de commandement opérationnel CCO Covid-19, ainsi que celui de sa femme, qui est présidente commerciale de l'entreprise se chargeant du marché public, circule sur les réseaux sociaux.