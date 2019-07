Brèves Madagascar Madagascar: Premier voyage du nouveau Boeing A380 pour l’Egypte.

Le 1er Juillet, le nouvel avion en service de l’Air Madagascar a touché le sol malagasy. C’est la première fois qu’un avion du type A380 touche notre sol. Il peut contenir jusqu’à plus de 400 passagers. Suite à la demande de plusieurs entrepreneurs et personnalités publiques, l’Etat, en collaboration avec l’Air Madagascar a mis en place une ligne en aller-retour vers l’Egypte pour soutenir les Barea de Madagascar.

Face à cela, les Malagasy, amateurs et fans de football se sont empressés de rejoindre le bureau de l’Air Madagascar pour se procurer des billets. Ces billets sont vendus à 2.200.000 Ariary. Tous frais compris, hébergement et en pension complète, le vol en aller se fera ce samedi. Un autre avion a été affrété étant donné que le premier est déjà complet. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar