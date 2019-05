Brèves Madagascar Madagascar: Présentation des nouveaux permis de conduire biométriques au CIM Ambohidahy.

Le Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation, Tianarivelo Razafimahefa a présenté le nouveau permis de conduire la semaine dernière. Les tarifs sont restés les mêmes pour les permis biométriques sont à raison de 38.000Ariary . D’après encore le Ministre, ces nouveaux permis respectent les normes internationales et peuvent être utilisés dans n’importe quel pays étranger.

Sa délivrance ne nécessitera qu’une heure après validation. Une société grecque a été chargée de la production des cartes. 24 nouveaux centres d’immatriculation seront implantés dans tout Madagascar, dont 2 à Antananarivo. Toutefois, le BIANCO (Bureau AntiCorruption) reste partenaire du CIM (centr d’immatriculation de Madagascar) et a affirmé la poursuite de l’enquête sur les faux permis de conduire distribués dernièrement.

Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar