Madagascar. Prise en soin des détenues de la prison d'Antanimora.

La semaine dernière, plus précisément le 28 Novembre, des représentants de l’Etat et du gouvernement sont descendus à Antanimora pour visiter et donner des goodies aux femmes détenues. En effet, la Direction des affaires sociales et politiques au niveau de la Présidence, le Ministère de la santé et le Ministère de l’eau sont allés pour offrir des soins médicaux et quelques paniers garnis aux femmes et mineures détenues au sein de la prison.

Un suivi médical se tiendra continuellement selon le secrétaire général de la Direction au niveau de la présidence. Ces femmes ont pu bénéficier de tests et dépistages de diabètes, de VIH/SIDA et du cancer de l’utérus. Les femmes enceinte ont aussi pu faire une échographie. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar