Brèves Madagascar Madagascar : Prison break à la maison centrale de Farafangana

Farafangana se situe dans le Sud Est de Madagascar. Ce dimanche 23 août, les prisonniers se trouvant à la maison centrale de la région ont essayé de s'échapper. Ils se sont ligués contre les gardes pénitentiaires, selon les sources, et ont forcé la sortie.

Quatre vingt huit détenus ont pu prendre la fuite. Trente sept d'entre eux ont été retrouvés, dont huit ont été gravement blessés, suite à une fusillade. Vingt d'entre eux ont perdu leur vie et trente et un autres sont toujours recherchés par les forces de l'ordre. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar