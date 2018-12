Brèves Madagascar Madagascar: Rajaonarimampianina, le pasteur Mailhol ne soutiendront pas l’un des deux candidats au deuxième tour. Après la promulgation des résultats officiels des élections du 07 Novembre par la Haute Cour Constitutionnelle, ce so

Après la promulgation des résultats officiels des élections du 07 Novembre par la Haute Cour Constitutionnelle, ce sont les jeux d’alliance qui sont très suivis par les observateurs politiques et la population. La question qui se posait surtout, qui va Rajaonarimampianina Hery, arrivé troisième dans la course avec ses 8% et quelques, soutenir pour le duel Ravalomanana et Rajoelina ? En effet, avec son score, même si ses électeurs ne vont pas forcément suivre les consignes de vote, celui qu’il va soutenir aura une grande de chance de se faire élire.

Mais le président sortant a annoncé hier qu’il ne va pas soutenir aucun de ses candidats, tout comme le numéro un de l’église Apokalypsy, lui aussi, décide de ne pas le faire. Ce dernier d’affirmer que les deux candidats ont, tous les deux, demandé l’aide de Pasteur Mailhol. Paul Rabary de son côté, donne carte blanche à ses électeurs de voter pour qui bon leur semble. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar