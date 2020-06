Brèves Madagascar Madagascar : Rapatriement – Un vol du Koweit a atterri aujourd’hui

Il y a quelques jours de cela, le gouvernement a annoncé le projet de rapatriement des ressortissants malgache à l’étranger. Ces ressortissants n’ont pas pu rentrer à Madagascar depuis le 20 Mars et selon le ministère des affaires étrangères, ils ne sont nombreux, à l’extérieur, à être en difficulté.

Un premier vol de rapatriement est arrivé aujourd’hui, 08 juin 2020, en provenance du Koweït, ramenant plus de cent soixante malgaches. Les mesures prises, pour les passagers, seront strictes, selon toujours le gouvernement, dans son communiqué. Ces passagers ont déjà expiré leur visa, et ont vécu en irrégularité dans au Koweït, depuis. L’isolement sera obligatoire après leur arrivé, et ceci pendant 14 jours. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar