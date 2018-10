Brèves Madagascar Madagascar: Ravalomanana a fait une démonstration de force à Ambohijatovo et Rajoelina a fait le show à Toamasina

Même si plusieurs candidats se focalisent encore sur la liste électorale et prévoient le report des élections, certains candidats comme Ravalomanana et Rajoelina et bien d’autres encore, continuent leurs campagnes électorales.

Samedi dernier, l’ancien président de la République Marc Ravalomanana a rempli le Jardin d’Ambohijatovo. C’était complètement une démonstration de force de la part du fondateur de l’empire TIKO. Les photos parlent d’elles-mêmes, une foule immense a acclamé Ravalomanana avec le fameux “alefa dada” (Vas-y Papa). De son coté, l’ancien président de la transition, Andry TGV devant une foule immense à Toamasina, continue la promotion de l’Initiative pour L’Émergence de Madagascar. Rajoelina a fait savoir ses plans pour Toamasina s’il est élu.



Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar