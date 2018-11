Brèves Madagascar Madagascar: Ravalomanana désiste en retirant ses requêtes auprès de la HCC

Après le premier tour de l’élection présidentielle du 07 Novembre, plusieurs candidats ont fait part des irrégularités et anomalies qu’ils ont observées. Nombreux sont aussi les candidats qui ont saisi la Haute Cour Constitutionnelle en envoyant leur requête à propos, toujours, de ces irrégularités électorales. La HCC a alors 7 jours pour étudier les piles de requêtes, envoyées par les prétendants à la magistrature suprême, pour pouvoir ensuite promulguer les résultats officiels.

Ravalomanana, qui affrontera Rajoelina en deuxième tour, fait partie de ceux qui ont déposé des requêtes. En tout, lui et son équipe ont en déposé 208. Mais ils ont tenu une conférence de presse aujourd’hui pour faire savoir qu’ils ont retiré leurs requêtes. Selon Andriamadison Hasina, comité de soutien de Ravalomanana, une lettre de désistement a été envoyée à la HCC. Eux de dire que c’est pour l’intérêt de la nation que l’équipe de Ravalomanana a pris cette décision et c’est aussi pour montrer leur volonté à aller vers le deuxième tour. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar