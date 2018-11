Brèves Madagascar Madagascar: Ravalomanana et Rajoelina ont fait une démonstration de force à Antananarivo

L’ancien président de la République Ravalomanana Marc et l’homme fort de la Transition Rajoelina Andry ont fait le plein à Antananarivo. Le premier a donné rendez-vous à ses partisans au stade municipal de Mahamasina tandis que le second a rencontré les siens au Coliseum d’Antsonjombe. A J-4 des premiers tours des élections, leurs meetings d’aujourd’hui étaient un moyen de montrer leur popularité.

A la fin de l’après-midi, les yeux des observateurs politiques et des partisans étaient scotchés sur leur télévision pour le dernier débat des pools des candidats regroupant Rajoelina Andry Nirina, Rajaonary Érick Francis, Andriantseheno Lalaoarisoa Marcellin, Rafalimanana Ny Rado, Andrianoelison Jose Michel, Ravalomanana Marc, ainsi les deux considérés grands favoris de cette élection avec les 4 autres candidats ont pu partager leur programme et leur vision pour les 5 ans à venir. Les punchlines entre Ravalomanana et Rajoelina étaient surtout palpables. Mais les deux ont été piqués par un Ny Rado Rafalimanana très engagé. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar