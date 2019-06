Brèves Madagascar Madagascar: Réclamation de calendrier des élections communales par la CENI.

Selon la Commission Electorale Nationale Indépendante, ce 13 Juin, le calendrier pour les prochaines élections communales doit être sorti prochainement. Les mandats des maires et des conseillers communaux prendront fin vers le mois de Septembre. Elle incite donc le gouvernement à publier la date de l’élection au plus tard 90 jours avant la date du scrutin.

A noter que les élections des maires ainsi que des conseillers communaux auront lieu le même jour. Par contre, faute de moyen financier et de diverses préparations, les élections se tiendront certainement après le mois de Septembre. Le gouvernement procèdera soit à une prolongation des mandats, soit à des nominations de délégations provisoires dans chaque commune. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar