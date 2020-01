Brèves Madagascar Madagascar : Recrudescence de l’insécurité à Antananarivo

L’insécurité est un des problèmes qui affecte la ville d’Antananarivo et d’autres grandes villes de Madagascar. La lutte contre l’insécurité fait partie des plans d’action du nouveau maire de la ville des milles, Naina Andriatsitohaina. Lui de dire que l’insécurité est un des ses ennemis. Mais pour le moment, Antananarivo vit dans la terreur.

Pas plus tard que samedi dernier, deux étudiants en scooter ont été attaqués par 6 bandits armés sous le pont de Behoririka à 19h. Les scootéristes ont été pris d’assaut par les bandits, mais les premiers les ont contrés et deux des bandits ont été tabassés par les étudiants. L’un des bandits est allé chercher une arme et un poignard et a poignardé un des scootéristes qui a touché son poumon droit. Bilan : l’étudiant a été tout de suite hospitalisé, son pronostique de vie n’est pas engagé. En outre, les bandits n’ont pas pu prendre le scooter qui était leur cible. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar