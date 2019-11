Brèves Madagascar Madagascar : Réduction des infractions des taxi-be pour une ligne suburbaine.

Dans le cadre du projet de normalisation des transports urbains, il y a un mois, la ligne D reliant Vassacos et Ivato a servi de ligne pilote. En effet, plus de 40 taxi-be ont reçu des GPS pour un suivi régulier et continuel de leurs trajets. Ainsi, on a constaté une baisse considérable des infractions surtout au niveau du respect du cahier de charges.

Depuis le temps où l’on a installé ce système de surveillance à distance, les taxi-be respectent à nouveau les terminus et primus des arrêts bus. Ils ne transportent également plus de passagers en debout. Tous les mois, une remise de trophée aura lieu pour récompenser les taxi-be ayant respecté les règlements. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar