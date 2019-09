Brèves Madagascar Madagascar : Réhabilitation de la route nationale numéro 5.

Le 16 Septembre, le ministre de l’aménagement du territoire, Hajo Andrianainarivelo a affirmé que la réhabilitation d’une section de la route reliant la ville de Toamasina et de Foule-pointe s’achèvera dans trois mois. En effet, vu l’état lamentable de cette route et de son importance pour les grandes villes de la région Est de la grande île, 15 km de cette route seront réhabilitées.

Pour garder l’état de la route pour une durée plus longue, la route sera faite en béton armé. Ce choix a été basé sur la durabilité qui s’étend jusqu’à 50 ans. Pendant ce temps, le Président Andry Rajoelina a identifié la ville d’Ambohijafy comme étant un emplacement idéal pour les Buildings Mora. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar