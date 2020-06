Brèves Madagascar Madagascar : Réhabilitation des patrimoines nationaux – 22 000 000 000 d’Ariary de budget

Le financement pour la reconstruction du palais de la reine à Manjakamiadana a été abordé au Senat. Une explication a été apportée, racontant que, pour les investissements publics réalisés par le ministère de la culture et de la communication, 22 000 000 000 d’Ariary de budget est inscrit.

La réhabilitation du palais de la reine à Manjakamiadana fait partie de cet investissement du ministère de la culture et de la communication. Les détails ne sont pas encore connus, sur les dépenses, mais le seront plus tard, selon un sénateur. A titre de rappel, toutes les dépenses concernant le palais de Manjakamiadana est à la charge de l’Etat. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar