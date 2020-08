Brèves Madagascar Madagascar : Remaniement des membres du gouvernement

Le jeudi 20 Août, dans l'après-midi, un remaniement des membres du gouvernement a été réalisé à Iavoloha. Deux ministres ont été remplacés, tandis que la place vide, auparavant occupée par l'ancienne ministre Rijasoa Andriamanana, à la position de ministre de l'éducation nationale, de la formation technique et professionnelle a été départagée en deux parties : celle de l'éducation nationale et celle de la formation technique et professionnelle, et est maintenant occupée par deux nouveaux ministres différents.

Les nouveaux ministres en place sont : Bavy Angelica Michelle, qui occupe la position de ministre de la population, de la protection sociale et de la promotion de la femme en remplacement de Irmah Naharimamy, le Professeur Jean Louis Rakotovao, remplaçant le professeur Ahmad Ahmad, ministre de la santé publique, le docteur Michelle Sahondrarimalala, ministre de l'éducation nationale et Ernest Tsikel'Iankina, ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar