Brèves Madagascar Madagascar : Remise de fonds pour les meilleures startups à Majunga.

Lors de son passage à Majunga, le Président Andry Rajoelina a procédé à la remise de prix pour les entrepreneurs ayant bénéficié de fonds pour le démarrage de leurs projets. En effet, depuis l’appel à manifestation des jeunes startupers, le projet Fihariana a pu recenser plus de 90 000 startups.

A Majunga, un jeune entrepreneur dans la production de sucre roux a pu recevoir 18 millions d’ariary. Grâce à ce fonds, il peut désormais produire plus de 240 tonnes de sucre par an. Pendant ce temps, les Tsena Mora ont réouvert leurs portes. Le prix du kilo du riz y sera à 1000 ariary et la bouteille d’huile cacheté à 3000ar le litre. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar